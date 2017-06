Piloto Pro Tork é esperança brasileira em competição nos EUA

Ele já está no local e aproveita para se aclimatar e treinar

Para garantir sua vaga na competição, o piloto patrocinado pela Pro Tork(empresa sediada em Siqueira Campos) passou por uma seletiva há menos de um mês. Desde então, vem se dedicando exclusivamente aos treinos para o evento, inclusive, na casa de Pastrana, considerada um verdadeiro parque de diversões para atletas de esportes radicais.

Este ano vem sendo fantástico para Fred. “Já vivi momentos muito especiais em minha carreira no Brasil, mas esses são de sonho mesmo. Fico feliz, pois trabalho duro e essas oportunidades no exterior são sinais de grande reconhecimento”, explica o paulista, que também estará no Red Bull X-Fighters, em julho, na Espanha.

Antes de chegar a esperada final no Rice-Eccles Stadium, Fred participará de uma semifinal com outros 16 atletas de várias nacionalidades, na qual apenas os oito melhores passam para a próxima fase. O circuito foi especialmente montado para a ocasião, todo em estrutura metálica, diferente do que acontece de costume.

Fred já esta no local e aproveita para se aclimatar e treinar. Uma das dificuldades, não apenas para ele, mas para a maioria dos participantes, será a altitude de 1.288m. O ar rarefeito diminui o rendimento físico dos atletas e também a potência das motos.

Nada que Fred não possa encarar. “Será um desafio a mais, porém, cheguei antes para me adaptar e tenho certeza que dará tudo certo. Meu primeiro objetivo é passar pela semi, acredito que posso estar entre os oito melhores do mundo e vou me apresentar como tal, me sinto confiante e prometo aos fãs dar o meu melhor”, afirma.

>O Nitro World Games 2017 será transmitido ao vivo em: www.nitroworldgames.com/live

Pilotos na disputa do motocross estilo livre:

1) Adam Jones (EUA)

2) Anthony Murray (EUA)

3) Blake Williams (AUS)

4) Brodie Carmichael (AUS)

5) Cal Vallone (EUA)

6) Clinton Moore (AUS)

7) Davide Rossi (ITA)

8) Fred Kyrillos (BRA)

9) Gregg Duffy (EUA)

10) Harry Bink (AUS)

11) Javier Villegas (CHI)

12) Josh Sheehan (AUS)

13) Leo Fini (ITA)

14) Levi Sherwood (NZL)

15) Pat Bowden (AUS)

16) Steve Mini (AUS)

17) Taka Higashino (JAP)

Fred Kyrillos, paulista de 31 anos, é bicampeão nacional de FMX e um dos principais representantes da modalidade mundo afora. O piloto ainda acumula os títulos de melhor brasileiro classificado nos X Games, terceiro colocado no X Pilots no México, terceiro colocado no Farm Jam na Nova Zelândia, além de participações no X-Fighters, Mundial de FMX e Americano de FMX.