Paulinho do Pastel capotou carro na noite desta quarta-feira

Colisão aconteceu no centro da cidade

Paulo Gouveia(foto), de 52 anos, dirigiu seu Fiat Uno na noite desta quarta-feira,dia cinco,quando acabou colidindo contra o Jac J5,conduzido por José Bueno de Freitas Silva,que atravessou a preferencial.Foi no cruzamento das ruas Tiradentes e 13 de Maio, por volta das 22h15m, em Santo Antônio da Platina.

O acidente foi atendido pelo corpo de bombeiros e polícia militar.

Paulinho do Pastel, como é conhecido, foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal com ferimentos leves e liberados horas depois.

Bueno e seu acompanhante, Jaime Rodrigues, não se machucaram.

O sinistro atraiu diversos curiosos porque o Uno capotou e, aparentemente, o motorista teria se lesionado gravemente, o que não aconteceu.

