Parceria revitaliza Cruzeiro de Quatiguá

Local vira atração turística

Numa parceria do grupo católico Sopro do Espírito e a prefeitura local, o Cruzeiro(fotos) do município, localizado na parte alta da zona urbana de Quatiguá, foi revitalizado.

Foram instaladas as luminárias,lombadas e lâmpadas novas, além de terem sido colocados três braços nos suportes e luzes no poste em volta para que o ambiente ficasse claro para as missas, cujas celebrações ocorrem com frequência.

A fotografia principal foi tirada neste final de semana.Além disso,foi realizada uma pintura para se enxergar melhor a cidade ao fundo e a paisagem.

A melhoria na estrutura e a reforma possibilitaram exercer a fé cristã e ainda consolidou um ponto turístico, mesmo para quem professa outra religião, como a prefeita local, Adelita Parmezan Moraes(PTB).

Ela, que é Adventista do Sétimo Dia, lembrou que “o importante é seguir os ensinamentos de Jesus, com uma vida correta, honesta e solidária”, comentou.