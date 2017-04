Osmar Dias rechaça envolvimento com Odebrecht

Nunca teve contato com pessoas ligadas à empreiteira

O ex-senador e pré-candidato a governador Osmar Dias(foto)divulgou Nota de Esclarecimento nesta quarta-feira,dia 12, sobre a acusação de que teria sido envolvido em corrupção.O texto é transcrito abaixo:

Nunca recebi qualquer doação da Odebrecht. Não conheço e jamais tive contato com pessoas ligadas à o Odebrecht.

Os recursos repassados pelo Diretório Nacional do PDT foram legalmente declarados e aprovados pelo TRE.

Jamais autorizei, em toda a minha vida pública, pessoas a solicitar recursos em meu nome.

Não conheço as razões da citação de meu nome, bem como o seu teor, mesmo que indiretamente, na referida citação do processo da Odebrecht.

O que me importa neste momento é que tudo seja esclarecido e que minha honra seja preservada.