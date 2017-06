Operação prende bando que aterrorizou família na zona rural de Tomazina

Bandidos amarraram e trancaram vítimas

Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar (2º e 5º BPMs) prendeu na madrugada de sexta-feira,dia 23, em Londrina, um bando que assaltou e aterrorizou uma família, no dia 12 de junho, na zona rural de Tomazina.

A quadrilha invadiu a propriedade,as vítimas foram ameaçadas,amarradas e trancadas num cômodo.Roubaram uma camionete Toyota Hilux,TVs, notebook,smartphone etc e fugiram.

Conforme o delegado Izaías Machado,PMs da Agência de Inteligência do 2º Batalhão de Jacarezinho identificaram os marginais e, junto com a Polícia Civil, planejaram a ação para flagrar os elementos em Londrina, onde residiam.

Foram encarcerados Valdir de Miranda Leão, vulgo Japão(foto), Vankrei do Nascimento(foto),Valdemir Paschoal e Nilcélia de Matos Rodrigues.Foram encaminhados à 10ª Subdivisão Policial de Londrina.

“Japão” estava na rua Firmino Lemes de Oliveira, n° 60, Parque Industrial, mantendo quatro munições intactas de cal. 12 localizado no interior da residência.

Vankrei na rua Emílio Striquer, n° 330, Jardim cristal.Com dez pinos de cocaína.R$ 102,00 em espécie fracionados em notas de pequeno valor.

Valdemir Paschoal numa casa da rua João Batistela, n° 99, Jardim Atlanta.

Uma munição calibre. 32;

uma munição calibre 380,

oito munições calibre.38 deflagradas.

Nilcélia de Matos Rodrigues, Rua Flor de Lótus, n° 79, fundos,Ouro Verde,TV Panasonic 42″,

um celular marca LG, cor branca, objetos produtos de roubo.

Este slideshow necessita de JavaScript.