Operação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em Ibaiti

Promotoria de Justiça e Polícia Militar de três cidades

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira,dia seis, a Operação Transbrasiliana, coordenada pela 2ª Promotoria de Justiça de Ibaiti, com o apoio da Equipe de Inteligência da Polícia Militar. A ação, que movimentou mais de 50 policiais, resultou no cumprimento de 11 mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão em Ibaiti, Faxinal e Londrina.

O objetivo foi combater o tráfico de drogas e roubos a postos de combustíveis e instituições financeiras no Norte do Paraná.

A operação foi precedida de oito meses de investigações realizadas pelo Ministério Público do Paraná em Ibaiti, em conjunto com a Equipe de Inteligência local da Polícia Militar. Durante o cumprimento dos mandados, houve a apreensão de armas e de quantidade expressiva de drogas. Um detento da Penitenciária Estadual de Londrina era o chefe da organização criminosa. Por telefone, ele coordenava a prática dos crimes em diversas cidades, numa rede estruturalmente organizada e com clara divisão de tarefas, usando vários comparsas, inclusive alguns adolescentes.

O nome da operação está vinculado ao local dos postos de combustíveis alvos dos criminosos, localizados na chamada Rodovia Transbrasiliana, a BR-153, bem como à rota usada pela organização criminosa para praticar os crimes nas diferentes cidades.