Operação bate-grade em Ribeirão do Pinhal apreende celulares e drogas

Ação aconteceu ontem à tarde

Por volta das 15 horas desta segunda-feira,dia três, as equipes Rotam(Rondas Ostensivas Tático Móvel) e Canil, juntamente com a Rotam da 4ª Cia PM,foram até a cidade de Ribeirão do Pinhal para dar apoio à Polícia Civil em operação bate-grade.

Após entrar nas celas com os detentos dominados, foram obtidos os seguintes resultados:

Cinco celulares retirados; quatro carregadores de celular; duas buchas de maconha e descobertos dois buracos que os presos haviam cavado para posterior tentativa de fuga.

Não houve nenhum tipo de reação dos encarcerados.