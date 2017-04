NP fortalece sistemas produtivos da pecuária moderna

Dia de Campo Pecuária Moderna/Sistemas Produtivos

O Sindicato Rural Patronal, a Federação da Agricultura do Paraná (Faep) e outros parceiros realizaram na quarta-feira, 5, o Dia de Campo Pecuária Moderna/Sistemas Produtivos Norte Pioneiro, na zona rural de Santo Antônio da Platina.

A iniciativa atraiu dezenas de interessados num plano agropecuário moderno.Técnicos se reuniram com pecuaristas em duas propriedades do grupo Fazendas Reunidas Paxá em Santo Antônio da Platina.

O evento integrou a programação do Plano Integrado de Desenvolvimento da Bovinocultura de Corte, gestado pela própria Faep e governo do Paraná em conjunto com o Comitê Regional do Norte Pioneiro, cuja coordenação é de Lígia Franco Medeiros Buso.

Segundo Guilherme de Souza Dias, secretário executivo do comitê central do pecuária moderna em Curitiba, são 17 comitês e o programa reúne as entidades paranaenses “para falarem a mesma língua”.

A principal palestra foi apresentado pelo professor de zootecnia da Universidades Federal do Paraná (UFPR), Paulo Rossi Júnior, que discorreu em tendas e praças sobre o manejo de gado de corte nas fazendas(Santo André e Santa Úrsula), reconhecidas pela sua excelência na produção de carne bovina.

O presidente do Sindicato Rural de Guarapuava, Rodolfo Botelho, assinalou que o objetivo foi levar novas técnicas aumentar a produtividade a lucratividade do segmento, “a pecuária é algo de longo prazo e precisa de planejamento e sistemas novos de gestão fazendo coleta de dados diárias”, adicionou.

José Afonso Junior, presidente do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina, enalteceu os participantes e lembrou que, no mundo moderno, “é necessária permanente inovação tecnológica e pesquisa frequente para a modernização no campo”.

Participaram também IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná),UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná) e EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extenção Rural).

Fotos: Martinho de Paula/Especial para o npdiario