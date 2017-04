Novo gerente-geral do Banco do Brasil manifesta otimismo

O novo gerente-geral do Banco do Brasil de Santo Antônio da Platina, agência considerada a mais importante do Norte Pioneiro, chama-se Ricardo Figueiredo(fotos) e tem apenas 41 anos.Ele assumiu recentemente e já vem angariando apoio em todos os segmentos.

O objetivo, segundo afirma,”é realizar sonhos” de todos os tipos, seja um veículo, um trator,uma residência ou a ampliação da empresa ou mesmo uma viagem ou reforma num imóvel.

O crédito do BB não tem muita burocracia e serve para alavancar negócios nas zonas urbana e rural.

A agência chegou a ter 40 funcionários no século passado, mas com a modernidade, o advento da internet e as novas formas de interação, hoje possui 20,que vêm atendendo os milhares de correntistas jurídicos e físicos.

Como polo regional, Santo Antônio da Platina também apresenta interessados de outros municípios.

O agronegócio é o principal segmento, sendo responsável por cerca de 70% das linhas e da movimentação.

Ricardo Figueiredo não se preocupa,pois tem 17 anos de profissão na mesma instituição financeira.

Ele trabalhou em Campo Mourão, Umuarama e em outras cidades do Paraná, é casado e tem duas filhas,”pretendo permanecer aqui por vários anos e já estou me sentindo platinense”, assinalou, otimista.

