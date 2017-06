Novas viaturas reforçam melhoria da segurança no PR, diz Romanelli

Governador entregou veículos nesta terça-feira

O governador entregou nesta terça-feira (27), 457 viaturas que reforçarão o trabalho de segurança pública nos 399 municípios do estado. Os veículos adquiridos fazem parte dos investimentos do Programa Paraná Seguro e atenderão as polícias Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros com modelos Duster (Renault), Palio Station Wagon (Fiat), Etios Hatchback (Toyota), Amarok (Volkswagen) e Oroch (Renault).

Essas são as primeiras de um lote de 1.100 unidades adquiridas pelo Governo do Estado, com investimento de R$ 112,3 milhões. A entrega será feita no estacionamento do Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Essa é uma cena que dificilmente veremos em outros estados, que estão estagnados ou diminuindo os investimentos não só em segurança, mas em outras áreas essenciais”

Segundo o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), o investimento é resultado da atenção que o atual governo tem dado ao tema e é possível graças à gestão financeira que o estado tem adotado nos últimos anos. “Essa é uma cena que dificilmente veremos em outros estados, que estão estagnados ou diminuindo os investimentos não só em segurança, mas em outras áreas essenciais”, diz.

Para Romanelli, as viaturas e outros investimentos nas polícias reforçarão a melhoria dos índices de segurança no estado, já demonstrados em pesquisas e estudos nacionais. O parlamentar lembra que, em um desses índices, o Paraná reduziu o número de homicídios em todas as faixas e entre 2010 e 2015, tendo a segunda maior redução do país: 23,4%, conforme o Atlas da Violência 2017, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

“Essa é uma das maiores demandas da população que espera cidades mais seguras e queda nos índices de criminalidade. Mais do que uma obrigação, a segurança no Paraná é tratada como prioridade”, completa o deputado.