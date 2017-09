Norte Pioneiro inaugura segunda maior Cruz do mundo

São 81 metros de altura em Bandeirantes

Milhares de católicos visitaram o Santuário São Miguel Arcanjo, no município de Bandeirantes, para participar da Missa presidida pelo Bispo Diocesano Dom Antônio Braz Benevente e concelebrada por alguns padres e a participação de diáconos, seminaristas e religiosas no domingo, dia 24. Em seguida,foi dada a bênção à Gruta de Nossa Senhora de Lourdes e São Miguel Arcanjo com os Nove Coros de Anjos. A benção também ocorreu para a segunda maior Cruz do Mundo.

Ela é visualizada de muito longe tendo em vista seu tamanho de 81 metros de altura, que corresponde a um prédio de 27 andares. A estrutura é toda feita em aço e pesa 140 toneladas. De acordo com o site Romaria Brasil a maior cruz fica no município de San Lorenzo de El Escorial, na Espanha, a 60 km de Madrid, medindo 152 metros de altura, localizada no Monumento Nacional del Valle de Los Caidos.

Segundo o Reitor do Santuário, Padre Roberto Medeiros, “pensou-se uma Cruz grande devido ao grande número de católicos do Brasil”. Embaixo da cruz fica à Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. O espaço foi escavado na pedra e recebeu uma cobertura de concreto. Na gruta de Nossa Senhora há um conjunto de arte sacra com imagens de santos e anjos apocalípticos, entre outras.

A gruta e a cruz fazem parte de um complexo religioso dedicado a São Miguel Arcanjo que recebe milhares de fiéis do Brasil e do exterior todo o ano, que comparecem para suas preces, pedidos, agradecimentos, súplicas, louvores. Costumeiramente também se registra muitas caravanas de ônibus, van, motos, cavalos e pedestres que fazem parte de uma história de fé e devoção que se renova e multiplica dia a dia. Segundo fonte ligada ao Santuário, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas já acompanharam as Missas do Santuário em quase cinco anos de existência.

O aniversário de cinco anos do Santuário São Miguel Arcanjo – que se tornou um dos maiores centros de peregrinação religiosa do Sul do Brasil – será comemorado na sexta-feira, dia 29, devido ao Dia de São Miguel Arcanjo.

O Santuário São Miguel Arcanjo faz parte da Rosa do Rosário da Diocese de Jacarezinho num total de 11.

São eles: Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, que fica nas dependências dos Seminários Divino Mestre e Rainha da Paz, em Jacarezinho; Santuário da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, em Jacarezinho; Santuário de Santo Vicente Palotti, em Ribeirão Claro; Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos; Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, em Bandeirantes; Santuário Eucarístico Diocesano do Sagrado Coração de Jesus, em Ibaiti; Santuário Diocesano de Santo Inocêncio, em Tomazina; Santuário Diocesano do Divino Espírito Santo, em Ribeirão do Pinhal; Santuário Senhor Bom Jesus da Pedra Fria, em Jaguariaíva; Santuário Nossa Senhora das Graças, em Santo Antônio da Platina.