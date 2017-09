Norte Pioneiro inaugura novo consultório de fisioterapia

Em Santo Antônio da Platina

O Norte Pioneiro acaba de ganhar uma nova opção na área de saúde: Bruno Leite Fisioterapia Especializada foi inaugurada nesta semana no centro de Santo Antônio da Platina(fotos).



O profissional Bruno Silveira Leite, 31 anos, formado há mais de seis anos na UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná), campus de Jacarezinho,atende os segmentos respiratória, domiciliar,neurológica,ortopédica,esportiva,pediátrica,hospitalar e bandagem.

O imóvel foi preparado para o conforto e bem-estar dos pacientes e seus familiares com ambiente tranquilo e silencioso.

Segunda-feira, dia 11, o local foi abençoado pelo padre Rosinei Toniette e receberá a visita nesta quarta do reverendo José Fabrício, da igreja Metodista.

O consultório está instalado na rua Marechal Deodoro,461(próximo ao Cheiro Verde).

O telefone é (43) 99915-7488.