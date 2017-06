Municípios atendidos por Lupion e Romanelli receberão novas viaturas

Cinquenta e cinco veículos liberados na região

Por intermédio do Programa Paraná Seguro, 44 cidades que compõem a Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) e Amunop (Associação dos Munícipios do Norte do Paraná), atendidos em parceria pelo líder do governo, deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e pelo deputado Pedro Lupion (Democrata) foram contempladas com viaturas que irão reforçar a estrutura policial dos municípios.

Todas as cidades compõem a base de atuação política dos deputados, que intermediaram por elas junto ao governo estadual, que priorizou as reivindicações dos parlamentares.Integram a Amunorpi e a Amunop, 25 e 19 municípios respectivamente.

Essa é uma das maiores demandas da nossa região, cuja população espera cidades mais seguras e queda nos índices de criminalidade”

Segundo Lupion, o Paraná Seguro é um programa que permite que o estado realize investimentos em áreas prioritárias da segurança pública, e o primeiro planejamento específico à segurança já efetuado na história do Paraná. Lançado em 2011, o programa prevê a total reformulação dos investimentos em todas as unidades que compõem a Secretaria da Segurança Pública, que inclui Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica (Instituto Médico-Legal e Instituto de Criminalística) e Corpo de Bombeiros.

De acordo com o deputado são 55 viaturas policiais distribuídas aos municípios das duas regiões, sendo 38 para Polícia Militar, 13 destinadas à Polícia Civil e quatro para o Corpo de Bombeiros, que atenderão o 2º BPM – Jacarezinho, 18º BPM- Cornélio-Procópio e 26º BPM- Telêmaco Borba. Entre os modelos estão Duster (Renault), Palio Station Wagon (Fiat), Etios Hatchback (Toyota), Amarok (Volkswagen) e Oroch (Renault).

“Intercedemos junto ao governo do Paraná, via Secretária Estadual de Segurança Pública, para que nossas prefeituras recebessem tal investimento, a fim de reforçar a estrutura policial da cidade e, consequentemente, corroborar com a segurança da população”, destaca o parlamentar.

Para o líder do governo, o investimento é resultado da atenção que o governador Beto Richa (PSDB) e o secretário Wagner Mesquita têm dado ao tema, além da gestão financeira que permite essas aquisições, uma vez que a atual situação do Paraná vai na contramão de outros estados, que estão estagnados ou diminuindo os investimentos.

“Mais do que uma obrigação, a segurança no Paraná é tratada como prioridade”, aponta Romanelli.

O deputado coloca que as novas viaturas vão substituir os antigos veículos, que já demandam de manutenção e exigem gastos elevados para assistência. “Essa é uma das maiores demandas da nossa região, cuja população espera cidades mais seguras e queda nos índices de criminalidade”, destaca Luiz Cláudio.

“Nossa parceria com o governo Beto Richa tem permitido levar mais investimentos e melhorias aos nossos municípios nas mais diversas áreas. Através do nosso trabalho vamos continuar priorizando e fortalecendo as conquistas”, comemora Lupion.