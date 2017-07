Mulher rouba mulher dentro de banheiro de banco em Santo Antônio da Platina

Na manhã desta segunda-feira

Após sacar R$ 615,00 de seu benefício na agência do Itaú de Santo Antônio da Platina(fotos) exatamente às 10h49m desta segunda-feira, dia três, uma senhora(a reportagem do npdiario preferiu omitir o nome)se dirigiu ao banheiro do banco. Ela jamais imaginaria o que se passaria na sequência.

Uma outra mulher, que seguramente a viu sacando o valor,invadiu o sanitário e, usando de força, roubou uma bolsa pequena e marrom da vítima e fugiu.

O Itaú ressarciu o recurso financeiro assaltado.

A ladra é branca, estatura baixa,e estava com blusa e calça de jeans azul.

Não se tem notícia de algum crime semelhante a esse no Norte Pioneiro.