Morre vítima de espancamento em Santana do Itararé

Jovem não resistiu às agressões

Adinan de Oliveira(foto), vítima de agressões físicas severas na madrugada do dia 17 do mês passado, em Santana do Itararé,morreu na madrugada desta quarta-feira,dia 28, na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Rocio, em Campo Largo.

Vítima de dois agressores por causa de questões sentimentais, os assassinos estão presos em São Paulo.

O sepultamento deve ser realizado na manhã desta quinta-feira,dia 28, no cemitério de Santana do Itararé.

Recorde o caso: http://www.npdiario.com/comportamento/santana-do-itarareagressao-brutal-deixa-rapaz-beira-da-morte/