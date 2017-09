Ministro da Saúde visita Norte Pioneiro

Ricardo Barros anunciará recursos para a região

Itambaracá, Bandeirantes, Cambará, Andirá, Jacarezinho, Ribeirão Claro e Santo Antônio da Platina serão visitadas na primeira semana de outubro pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros(foto).

Quem está agendando os eventos é o deputado estadual Evandro Junior(PSDB).

O ministro tem amizade pessoal com o parlamentar há muitos anos, até porque ambos residem em Maringá.

Na ocasião, serão anunciados recursos e obras para o Norte Pioneiro.

A última vez que o ministro esteve em Santo Antônio da Platina(ainda como deputado federal) estava com a esposa, a vice-governadora Cida Borguetti, e visitou em abril de 2016 o estande do npdiario na Efapi(Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro).Confira na foto abaixo: