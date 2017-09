Menina de 15 anos foge de casa após conhecer platinense de 23

Ela é do interior de São Paulo

Joice Kelly Barretos de Oliveira(fotos), é de Presidente Prudente(SP), tem 15 anos e está desaparecida desde terça-feira, dia 12.

A mãe Sandra, e a irmã, Amanda, estão desesperadas.Ambas atenderam telefonema anônimo(sem identificação) dizendo que a vítima estaria em Jacarezinho.

Elas informam que a menina tem um namorado(conhecido pela internet) que reside em Santo Antônio da Platina e é quase certeza que a adolescente esteja com o rapaz de 23 anos no Norte Pioneiro.

A Polícia Civil paulista já foi comunicada.

Pedem ajuda para a população.Se alguém tiver informações favor ligar urgente no telefone (018) 99639-3236.