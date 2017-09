Mário anuncia manutenção da 23ª Zona Eleitoral em Ribeirão Claro

Fato evitará transtornos no município

O prefeito Mario Augusto Pereira(foto) anunciou, nesta quinta-feira,dia 21, a manutenção da 23ª Zona Eleitoral no município de Ribeirão Claro(foto).

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi confirmada por telefone pelo procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná, Gilberto Giacoia e pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira.

Desde que assumiu a prefeitura, o assunto foi tratado como prioridade máxima pelo chefe do executivo, que iniciou um trabalho de articulação em Curitiba e Brasília para manter a 23ª Zona Eleitoral. Com a decisão, Ribeirão Claro não corre mais o risco de ser incorporada à 24ª Zona Eleitoral de Jacarezinho, fato que traria inúmeros transtornos aos moradores do município.

O chefe do executivo enalteceu o apoio dado por Giacoia, principal responsável por reverter a decisão do TRE, segundo Mário.

“A atuação foi fundamental porque teve uma ótima interlocução (junto às autoridades competentes) e tem os méritos por essa grande conquista”, concluiu.