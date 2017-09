Marinha abre Delegacia Fluvial Itinerante em Carlópolis

No mês que vem

O prefeito Hiroshi Kubo(foto), confirmou, nesta terça-feira, dia 19, que a Marinha do Brasil estará atendendo em Carlópolis no período de dois a cinco de outubro.

A Delegacia Fluvial de Guaíra realizará atendimento ao público no prédio do Centro Educacional João Caetano Filho, localizado na Avenida Élson Soares, 810 (ao lado da Biblioteca municipal).

Serviços que serão disponibilizados pela “Delegacia Itinerante”:

Emissão de título de inscrição de embarcação (TIE); Transferência de propriedade; Renovação do TIE; Emissão de segunda via do TIE; Renovação da Carteira de Habilitação de Amador (CHA); Emissão de segunda via da CHA; Emissão de segunda via da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR); Renovação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e Orientações diversas sobre embarcações e habilitações.

A “Delegacia Itinerante” tem como objetivo levar os diversos serviços prestados pela Delegacia Fluvial de Guaíra aos cidadãos residentes nos municípios mais distantes, facilitando o acesso para a regularização dos documentos emitidos pela Marinha do Brasil.

Contatos e dúvidas podem ser esclarecidos através dos telefones da Delegacia Fluvial de Guaíra – (44) 3642 1166, Grupo de Atendimento ao Público (GAP) – Ramal 204, Site: www.mar.mil.br/dlguaira.

O horário de atendimento segundo cronograma definido pela Marinha deverá ser o seguinte:

Dois de outubro: das 14 às 18 horas;

3 e 4 de outubro: das 8h15min às 11h45min e das 14h às 18h;

5 de outubro: das 8h15min às 11 horas.

Pescadores, Marítimos, Fluviários e Amadores elogiam a iniciativa em disponibilizar os serviços à população, facilitando o acesso para a regularização de embarcações e de habilitações profissionais e Amadoras.