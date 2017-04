Marido e esposa são presos pela segunda vez por trafico

Nilson Sebastião,41 anos, e sua mulher, Miriam Cirinelli,25, foram presos na cidade de Pinhalão nesta semana por crimes de tráfico e associação.

As prisões foram feitas por agentes da Polícia Civil de Pihalaão e Policia Militar também de Pinhalaão.

Ambos os detidos tiveram prisão decretada pela Justiça após investigações apontarem-nos como responsáveis por tráfico de crack, havendo fortes indícios de que usavam um adolescente como “mula”.

Nilson e Míriam já haviam sido presos pela PM no dia 26 dezembro de 2016 em flagrante também por tráfico, mas na ocasiaão receberam liberdade judicial para responderem o processo em liberdade.Dessa nova feita, as investigações apontaram que a dupla continuou na traficância, com agravante de serem suspeitos de agredirem “clientes” que deviam para o casal.

Nilson e Míriam estaão encarcerados na cadeia de Tomazina, e podem pegar penas de até 15 anos de reclusão,segundo informou o delegado Izaías Machado.