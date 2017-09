Maratona Internacional de Foz do Iguaçu tem atletas do Norte Pioneiro

Mais de 20 participantes da região

O atleta platinense de corrida de rua Josimar Ormeneze e o ribeirão-clarense Carlos Alberto Beltrano que representa a empresa Laticínios Carolina, onde também trabalha, estarão participando da largada neste domingo, dia 25, da esperada Maratona Internacional de Foz do Iguaçu Sesc .

A iniciativa visa favorecer o intercâmbio social e cultural entre os participantes, a evolução profissional constante dos funcionários do Sesc e instituições parceiras e ainda fomentar o comércio e o turismo local, bem como valorizar os atletas vinculados ao comércio (empresários, comerciários, dependentes e Sindicatos do comércio).



O percurso total é de 42km195 metros, aferido e certificado oficialmente pela CBAt, tendo como local de largada a Itaipu Binacional e local de chegada o Parque Nacional do Iguaçu, ao lado do restaurante Porto Canoas.

Entre as categorias está a AcD, que corresponde a atleta com alguma deficiência e, Carlos, de Ribeirão Claro, disputa na de deficiente visual (dv) que precisa de atleta guia que será Josimar. Carlos tem grau de dificuldade em um dos olhos e precisa de guia para participar da prova. A prefeitura de Ribeirão Claro está ajudando o atleta tanto na viagem como na estadia.

Na categoria que disputam Carlos e Josimar já se sagraram bicampeão da prova e, em dois anos, conquistaram o terceiro lugar. Em 2016, 56 dias depois de disputarem a Maratona de Foz onde ficaram em terceiro, a dupla correu em competição em Curitiba onde ficou com o primeiro lugar.

Segundo o regulamento da Maratona, o atleta-guia não deverá, em momento algum, empurrar, puxar ou propelir o atleta.

Também a equipe da Associação dos Corredores do Norte Pioneiro (Acorrenorpi) está participando da Maratona com mais de 20 atletas.

A realização e organização desse evento estão sob a responsabilidade do Sesc PR, entidade integrante do Sistema Fecomércio, em parceria com a Itaipu Binacional e Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu.