Mais de 500 atletas participam da 2ª Acorrenorpi Running

Corrida de rua será neste domingo

Quatrocentos inscritos de diversas idades nas categorias jovens e adultos; 130 crianças e adolescentes nas categorias Kids. Este foi o resultado do período de inscrições para a segunda edição da prova de corrida de rua que acontece neste domingo, dia 17, com largada defronte à Escola Estadual Santa Terezinha, na Avenida Oliveira Motta, para os adultos e, em seguida, tendo início as provas das crianças de 200 metros. A prova masculina e feminina para jovens e adultos, terá percurso de 6 km percorrendo parte da Oliveira Motta e trecho da Avenida Palma Rennó. Também haveria a caminhada de 3km com 15 inscritos.

Estarão correndo pelas ruas de Santo Antônio da Platina atletas de várias equipes e individuais de municípios como: Apucarana, Arapoti, Siqueira Campos, Santa Amélia, Cornélio Procópio, Rolândia, Bandeirantes, Assis, Piraí do Sul, Bauru, Chavantes, Marília, Penápolis, Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e Presidente Prudente.

Na manhã deste sábado, dia 16, no pátio do Palácio do Comércio com apoio da Natural Brasil World – Praia e Fitness – foram entregues os kits dos atletas inscritos sendo que no domingo, a partir das 6h30, novamente serão feitas as entregas dos kits. Estavam distribuindo o material neste sábado, Carlos Dropa, Ricardo Matavello, Alex Borlachenco, José Ferroni Neto, ambos de Santo Antônio da Platina e Marcos e Gabriel, de Assis(SP).

O evento esportivo 2ª Acorrenorpi Running é organizado pela Associação dos Corredores do Norte Pioneiro (Acorrenorpi). Em cada um dos kits entregue consta: camiseta poliamida, dois squeezes, boné, barra de cereal. E, no dia da prova, frutas, água, isotônico aos participantes que concluírem a prova que terá auxílio do Corpo de Bombeiros, Prefeitura, ambulância, enfermeiros, médico, Policia Militar e Tiro de Guerra.

Segundo informou um dos organizadores, Carlos Dropa, após completar a prova os atletas irão concorrer a sorteio de crédito para medição de massa corporal no Centro de Diagnóstico e Imagem (Cedi); sorteios de viseiras, de coolers e de seis meses de academia totalmente gratuita para quem não for aluno, das Academias Evolux e do Marcelo. A 2ª Acorrenorpi Running tem apoio do npdiario.

Para os atletas que chegarem aos primeiros lugares o evento ainda terá entrega de troféus para os cinco primeiros colocados em cada categoria dividida de cinco em cinco anos a começar dos 17 até 65 anos; prêmio em dinheiro para os cincos primeiros colocados no geral; prêmio em dinheiro para as três maiores equipes, incluída a categoria Kids na contagem; troféus para os três primeiros colocados nas respectivas categorias kids e medalhas para todos os participantes desta categoria infantil; haverá sorteio de muitos outros brindes.

No dia 24 de setembro mais de 25 corredores da equipe Acorrenorpi estarão participando a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu.

Texto e fotos: Jornalista Fábio Galhardi/Especial para o npdiario