Maior evento de Tecnologia e Inovação do Norte Pioneiro nesta semana

No Centro de Eventos de Jacarezinho

Nos dias 28 e 29(quinta e sexta-feiras) Jacarezinho vai sediar o maior evento de tecnologia e inovação do Norte Pioneiro, o Geniuscon 2017. A expectativa dos organizadores é de que aproximadamente duas mil pessoas passem pelo Centro de Eventos da cidade para conferir as palestras e exposições e participar dos minicursos e oficinas que serão oferecidos ao público. O evento, promovido pelo Sistema Regional de Inovação (SRI), é gratuito e aberto à comunidade.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, explica que essa será a primeira edição regional do Geniuscon. O público-alvo do evento é formado por alunos do Ensino Médio, universitários e empresários do Norte Pioneiro. “É um evento dinâmico e experiencial. A ideia é que os visitantes entrem no mundo da tecnologia”, conta. O objetivo, segundo o consultor, é colocar o tema inovação e tecnologia em evidência para alavancar o desenvolvimento da região. “O futuro passa pelos estudantes e empresários dispostos a investir em projetos inovadores”, justifica.

Queremos mostrar que existem outros caminhos para o desenvolvimento, via inovação e tecnologia.A iniciativa será uma oportunidade de todos que vivem no território conhecerem melhor o tema”

Durante o evento, representantes dos três melhores projetos de cada uma das quatro Trilhas de Startups desenvolvidas na região vão apresentar ideias e protótipos de negócios inovadores. O consultor lembra que, na ocasião, o Sebrae/PR oferecerá aos empresários informações sobre como investir em startups. A entidade também vai promover oficinas sobre educação empreendedora, desenvolvimento de softwares e criação de games. “Queremos mostrar que existem outros caminhos para o desenvolvimento, via inovação e tecnologia.A iniciativa será uma oportunidade de todos que vivem no território conhecerem melhor o tema”, afirma.

A GeniusCon nasceu em 2016 por meio de uma parceria entre o SEBRAE/Jacarezinho e o IFPR/Jacarezinho com o intuito de fomentar a inovação e a tecnologia na região.O evento consistiu em uma trilha de startups que contou com a participação de 13 equipes.

A iniciativa foi elaborada partindo de três pilares principais: Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, buscando atender a necessidade de desenvolvimento.

A gerente executiva do Sesi/Senai Norte Pioneiro, Elizandra Maria Lauro Estefanuto(foto), conta que tecnologia e inovação fazem parte das bases curriculares de todos os cursos e serviços ofertados pelas entidades. No Geniuscon, elas oferecerão oficinas de robótica, além de exposições de produtos nas áreas de automação industrial, logística e segurança do trabalho. Ela destaca a importância do trabalho que vem sido desenvolvido pelo SRI no Norte Pioneiro. “Acreditamos que, em eventos como o Geniuscon, podemos reforçar o interesse dos alunos pela tecnologia”, aponta.



Devido ao sucesso dessa trilha, o SRINP(Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro) mudou o formato e a dimensão do evento, transformando a GeniusCon 2017 na maior feira de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Norte Pioneiro. A feira oferecerá aos visitantes diversas atividades, tais como: palestras, oficinas, exposição de startups, competição de robótica e meet ups.

A primeira edição regional do Geniuscon é uma realização do Sistema Regional de Inovação (SRI), formado pelo Sebrae/PR; IFPR Campus Jacarezinho; Aitec Uenp; Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola (CEEP) Mohamad Ali Hamzé; Faculdade do Norte Pioneiro (Fanorpi); Universidade Norte do Paraná (Unopar); SP Informática; Sesi/Senai; Tecpar; Compracam Company; Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho (Acija); Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina (Acesap); Associação Comercial e Empresarial de Andirá (Acead); Prefeitura de Jacarezinho; Prefeituras de Cambará,de Santo Antônio da Platina, Andirá e Bandeirantes, Instituto Ambiental do Paraná (IAP); Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC-PR); Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA-PR); Associação Empresarial de Bandeirantes (Aciab); Associação Comercial e Empresarial de Cambará (Acec).