Lupion viabiliza mais de R$ 800 mil em transportes para pacientes

Para cinco municípios

Arapongas, Barra do Jacaré, Cambará, Imbituva e Leópolis, municípios que integram a base de atuação política do deputado estadual Pedro Lupion (DEM), foram contemplados com investimentos para aquisição de veículos para o transporte de pacientes.

Os recursos destinados pela transferência fundo a fundo, via Secretaria Estadual de Saúde (SESA), somam um total de R$ 840 mil em investimentos e serão utilizados pelos municípios para compra de veículos de transporte sanitário, eles entre vans, carros e ambulâncias.

De acordo com Lupion, as cidades vão receber R$ 120 mil para aquisição de um veículo. O deputado considera extremamente importante que os municípios, com o apoio do Estado, tenham condições de investir no fortalecimento da saúde pública. “Quando o trabalho é realizado em parceria quem ganha é a população.

Em Cambará, por exemplo, a parceria entre o governo do Paraná, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), nosso prefeito Hagi Neto (foto, com Beto Richa, Pedro Lupion e Luiz Romanelli) e os vereadores Marcos Roberto de Oliveira (Tetinha), Angelo Raia (Zoinho), Raffaello Frascati nos permitiu levar R$ 240 mil para aquisição de dois veículos”, comemora Lupion.

O deputado estadual lembra que o governo do Paraná faz investimentos constantes em saúde, recursos que contemplam diretamente a população e que possibilitam um serviço melhor, com mais qualidade e, acima de tudo, mais humanizado.

“Barra do Jacaré, que também foi contemplada com R$ 240 mil, é resultado do nosso trabalho, resultado de uma parceria entre o ex-prefeito Edão e o grupo de vereadores. Atuação que reflete diretamente na qualidade do serviço de quem precisa de transporte ágil e seguro”, enfatiza Lupion.