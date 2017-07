Lançado livro de radialista platinense Antônio Jacob

No auditório do Sindicato do Comércio Varejista

Antônio Strangreta Jacob, 57 anos,radialista na Difusora Platinense,lançou na noite de sexta-feira,dia 30, no Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina, a biografia romanceada “Pinta Roxa”, sobre uma prostituta falecida 32 anos atrás, uma criatura humana que, ao ser rejeitada por sua paixão, se tornou alcoólatra, fazendo parte da própria história do município.

Estavam presentes familiares,o prefeito Zezão Coelho(PHS), colegas da comunicação,o vereador Odemir Jacob(PHS), o revisor Cecílio de Souza, a colaboradora Gilvanete Maia, e amigos.

A capa foi feita pelo designer Martinho de Paula, que também é repórter-fotográfico do npdiario.

O professor Tom Zé comandou a cerimônia.

Sarviana foi estuprada aos 13 anos no Morro do Bim por integrantes da Revolução Constitucionalista de 1932.Ao final do evento literário, foi servido coquetel aos presentes.

O livro de 525 páginas da Chiado Editora, segundo aguarda o autor, deverá ter outras edições dado o interesse despertado.

A obra custa R$ 46 e o telefone de contato é (43) 99915-8432.

Fotos: Martinho de Paula/Especial para o npdiario

