Ladrões furtam R$ 150 mil em joias de loja em Wenceslau Braz

Na madrugada desta quinta-feira

O furto aconteceu na madrugada desta quinta-feira (6), quando por volta da uma hora da madrugada os alarmes da loja Abigail Joias , em Wenceslau Braz acionaram, indicando que alguém havia violado a segurança e invadido o estabelecimento.

Ao chegar no local, a equipe da Polícia Militar conversou com os responsáveis pelo monitoramento que ao chegar no estabelecimento comercial constataram portas e vitrines quebradas. Pela rapidez com que os criminosos agiram, a PM confirmou que eles estariam em um veículo e realizaram buscas pela cidade para tentar encontrar pistas dos assaltantes, contudo nenhum sinal deles foi localizado.

Ao retornar para a loja, a equipe foi informada por um dos agentes de segurança que em seu trajeto encontrou com um veículo GM/Prisma prata em alta velocidade se deslocando sentido a saída para Santana do Itararé, com essa informação os policiais seguiram para o local indicado, mas também não obtiveram êxito em encontrar os indivíduos.

A proprietária da loja, Abigail Cipilli não soube precisar o prejuízo, contudo entre relógios, joias, acessórios e a parte estrutural estima ter sido R$ 150 mil.