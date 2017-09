Justiça prende advogado de Abatiá

Teria coagido testemunhas em sindicância

O advogado Francisco Pimentel de Oliveira(fotos), de 49 anos, foi preso na tarde desta terça-feira,dia cinco, em seu escritório/residência no centro de Abatiá. Ex-procurador jurídico da prefeitura local, é acusado pelo Ministério Público Estadual de coagir testemunhas que o denunciaram numa sindicância interna sobre pretenso recebimento irregular de horas extras.

As supostas tentativas de obstrução do trabalho provocaram sua prisão preventiva,deferida pela Justiça em Ribeirão do Pinhal, onde permanece detido numa cela separada dos demais detentos.

A situação é delicada porque a prisão é preventiva(sem prazo).Se fosse provisória, poderia ficar encarcerado até um mês, podendo ganhar a liberdade em poucos dias.

O profissional teria recebido honorários ilegais durante os dois anos do mandato da então prefeita Lourdes Yamagami (DEM).

O juiz Júlio Vicentini já havia condenado Pimentel a devolver R$ 889 mil(junto com outra pessoa) aos cofres públicos e já tinha sido exonerado há cinco dias do cargo de procurador-jurídico da prefeitura porque também trabalhava num estabelecimento de ensino de Bandeirantes.

Desde o início, o advogado, que é casado e tem uma filha, alega inocência e se diz perseguido por adversários políticos.