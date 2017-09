Jundiaí do Sul promove Festa de São Francisco de Assis

Leilão de gado, ação entre amigos e missas

Jundiaí do Sul organiza mais uma edição da Festa de São Francisco de Assis.Será nos dias seis, sete e oito de outubro no Salão de Festas da Igreja, localizado no centro da cidade.

A programação prevê celebração de missas.

Para o dia seis: Quermesse com barracas de pastel, doces, espetinhos, porções de frango, refrigerantes e sucos, parque de diversões e som mecânico as partir das 20 horas;

dia sete: continuação com dupla sertaneja e sorteio de prêmios a partir das 20 horas;

dia oito Tradicional almoço com costela ao fogo de chão às 12 horas e, logo após, leilão de gados;

dia quatro, feriado do Padroeiro, tarde musical com roda de viola, “binguinho”, barracas de pastel, doces, refrigerantes e sucos.

Almoço com valor de R$20,00 (costela ao fogo de chão, arroz, tutu de feijão e saladas).

Crianças até oito anos não pagam.

Não serão servidas marmitas.

Bingo:

1º Prêmio: uma motocicleta.

2° Prêmio: uma bicicleta.