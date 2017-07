Julgada improcedente ação do PT contra prefeito de Siqueira Campos

Não houve irregularidades nas eleições

O juiz substituto da Comarca de Siqueira Campos,Gláucio Francisco Moura Cruvinel julgou improcedente a ação impetrada pelo presidente do Partido dos Trabalhadores, Maicon Douglas, que pedia cassação da chapa Bi/Germano, e do vereador Jean Carlos Rocha(PSL), por supostas irregularidades nas eleições de 2016.

Na ação, o PT acusava o então candidato a reeleição Fabiano Lopes Bueno(foto) de nomeações de cargos comissionados em época eleitoral, construção de uma ponte na divisa dos Municípios de Siqueira Campos com Salto do Itararé, próximo ao bairro Laranjal, além de promessas de doação de terrenos.

Ao comentar sobre o assunto, o chefe do executivo disse que sempre esteve tranquilo em relação ao processo. “Tudo o que fiz foi pensando na comunidade. Não prometi nada além do que podia, não avancei sobre a lei”, afirmou.

Já o vereador Jean Carlos Rocha assinalou que durante sua passagem pelo Departamento de Habitação sempre trabalhou no sentido de melhorar o programa e ampliar o número de beneficiários, sem, no entanto, fazer promessas de forma ilegal. “O Programa é dos Governos Federal e Estadual que cadastram, financiam e liberam as moradias”, lembrou. Ainda segundo o ex-diretor de habitação e hoje Vereador, a prefeitura participa apenas com seu apoio logístico. “E em nenhum momento usei isso como barganha eleitoral”, finalizou.

O presidente do Diretório Municipal do PT, Maikon Douglas, disse que não vai recorrer da decisão, e que aceita a decisão do poder judiciário. “ Agora é a população quem vai avaliar a administração e os políticos. Nós fizemos a nossa parte”, finalizou(Texto:Claret Coutinho/Foto: Arquivo npdiario).