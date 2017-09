Jogos Inter-séries movimentam estudantes de Jacarezinho

Finais acontecem nesta sexta-feira

Estudantes e professores do Colégio Estadual Rui Barbosa, de Jacarezinho disputam desde segunda-feira, dia 11, os Jogos Inter-séries, reunindo em amistosos todas as turmas de estudantes, da manhã, tarde e noite. As modalidades em disputa são de Futsal, Voleibol e Tênis de Mesa. Diferente de outras competições esportivas, os Jogos Inter-séries são disputados apenas como amistosos, numa proposta de confraternização entre os estudantes, professores e pais de alunos.

O professor Cristiano José da Silva, diretor da Instituição de ensino comenta que este é o segundo ano consecutivo que os jogos são disputados e que a competição seguirá anualmente. “Os jogos foram interrompidos por um período, mas quando a nova direção assumiu optou por reativar, como proposta de atividade prática de Educação Física e congraçamento entre a comunidade educacional”, explica o diretor.

Pela manhã, os jogos são disputados na quadra de esportes do Centro de Ciências da Saúde (antiga Faculdade de Educação Física), reunindo os alunos dos períodos matutino e vespertino. Ao todo, são 23 equipes mistas da modalidade de Futsal. Já as turmas do período noturno começam as disputas na noite desta quinta-feira, na quadra de esportes do Colégio Elo. São seis equipes de Futsal e duas de Voleibol, além dos atletas que competem na modalidade Tênis de Mesa.

Os Jogos Inter-séries são organizados pelo Grêmio Estudantil, em parceria com estudantes do curso de Educação Física, que ficaram responsáveis pela arbitragem. A final dos jogos acontece nesta sexta-feira pela manhã, na UENP e à noite, no Colégio Elo. “É uma proposta de integração entre alunos, professores e comunidade escolar. Desta forma, queremos ampliar a relação entre pais, alunos e professores, criando um clima de amizade e respeito entre todos”, finaliza o professor Cristiano José da Silva.

