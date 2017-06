Jogos Abertos reúne 23 municípios do Norte Pioneiro

Abertura foi ontem à noite

Sertaneja, Santa Cecília do Pavão, Cornélio Procópio, Ribeirão do Pinhal, Figueira, Uraí, Rancho Alegre, Leópolis, Itambaracá, São Sebastião de Amoreira, Assaí, Cambará, Conselheiro Mairinck, Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro, Jacarezinho, Santa Amélia, Abatiá, Joaquim Távora, Bandeirantes, Siqueira Campos, Santo Antônio do Paraíso e Nova Fátima.Estes sãos os participantes dos Jogos Abertos do Paraná, cuja cerimônia de abertura foi realizada na noite desta quinta-feira,dia 15, na Arena de Eventos de Sertaneja.

Essa foi a primeira vez que o município sedia uma competição deste nível com a participação de 954 pessoas entre atletas, técnicos, dirigentes, árbitros e integrantes da Comissão Central Organizadora.

A presença de 12 prefeitos, 3 deputados, 1 secretário de Estado e representantes de todas as delegações demonstra que essa etapa já iniciou vitoriosa. Parabéns a toda equipe da prefeitura, da CCO e da organização, que não mediu esforços para que tivéssemos esse espetáculo maravilhoso”

De acordo com o chefe do escritório regional da Secretaria de Esporte e Turismo de Cornélio Procópio, Sílvio Antônio Cunha, são 816 atletas de 23 municípios com 55 equipes inscritas nas modalidades de Basquetebol, Futebol, Futsal, Handebol e Voleibol. Cunha destacou que a organização e coordenação da solenidade de abertura foi impecável e muito participativa.



Também se pronunciaram na abertura dos jogos a secretária Municipal de Esportes, Fernanda Antonangelo; o presidente da Amunop e prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche; o vereador Valdecir Martins; o vice-prefeito de Sertaneja, Samuel do Prado; os deputados Cobra Repórter, Pedro Lupion e Luiz Claudio Romanelli, Líder do Governo na Assembleia Legislativa; o secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, Carlos Roberto Massa e o prefeito Jamison Donizete da Silva. Todos enalteceram a atuação do governo do Paraná na realização destes jogos, especialmente o governador Beto Richa e o Secretário Douglas Fabrício. O hasteamento das bandeiras foi abrilhantado pela interpretação do aluno Alcino da Silva Gangini, da Escola Municipal de Educação Especial Maria dos Anjos, que cantou o hino Nacional.

