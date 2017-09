João Arruda anuncia mais R$ 5 milhões para Bandeirantes

Reconstrução da escola municipal consumida por incêndio

O deputado federal João Arruda (PMDB) visitou Bandeirantes na manhã de sexta-feira, dia 15, e anunciou, ao lado do prefeito Lino Martins (PDT), investimentos de quase R$ 5 milhões para o município. O primeiro recurso trata-se de uma emenda de R$ 500 mil, através do Ministério da Integração, que será aplicado em um projeto de aquisição de novos equipamentos para a prefeitura.

Outros R$ 4,3 milhões serão liberados a Bandeirantes a fundo perdido, sem que a prefeitura tenha que desembolsar recursos próprios para pagamento como ocorrem nos financiamento. Os recursos já estão empenhados e serão aplicados na reconstrução da Escola Municipal Santa Terezinha, que no final do ano passado foi consumida por um incêndio.



Na ocasião, o parlamentar também entregou ao prefeito o Termo de Compromisso, documento emitido pelo FNDE/PAR (Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional/Programa de Ações Articuladas), vinculado ao MEC (Ministério da Educação), para que a Prefeitura possa dar início a processo de licitação para a construção das novas estruturas da escola. Desde o início do ano, o projeto – técnico e documental – está aprovado pelo Governo Federal e com os recursos empenhados, porém, devido a dualidade da situação de funcionamento de uma escola municipal sobre uma área pertencente ao Governo do Estado, questões burocráticas e jurídicas estavam dificultando o andamento do projeto na esfera federal.

O fim do impasse aconteceu agora após trabalho conjunto e força política dos parlamentares, deputado federal João Arruda e deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná, que atuou na articulação para que a Cessão de Uso do Imóvel do Estado para o Município se enquadrasse dentro dos critérios e exigências do FNDE/PAR.

Para João Arruda, a comunidade, principalmente dos alunos da Escola Santa Terezinha, já pode comemorar. “Agora o trabalho está nas mãos da gestão municipal onde o prefeito Lino Martins e toda sua equipe deverá iniciar os trâmites licitatórios. Foi um trabalho árduo e de muita insistência junto ao MEC, ao ministro Mendonça Filho, e aos técnicos do FNDE. Minha vinda a Bandeirantes está sendo especialmente para trazer as boas novas. E, claro, continuaremos trabalhando com afinco lá em Brasília pelos projetos que estão em andamento e outros que deverão vir por aí. Além disso, a comunidade de Bandeirantes, recebe através da Santa Casa, recursos de R$ 500 mil que empenhamos anualmente. Enquanto for deputado, e esse é um compromisso que assumi com a entidade e com a população, continuarei a empenhar estes recursos”, destacou.

Segundo o prefeito Lino Martins, até a próxima quarta-feira (20) a Prefeitura deverá encaminhar e publicar oficialmente a dotação orçamentária e o edital licitatório para as obras da Escola Santa Terezinha. Durante a reunião, Lino agradeceu ao deputado pelo trabalho que vem realizando por toda a comunidade bandeirantense, mas a ocasião é especial pela Escola Santa Terezinha. “E mesmo num período de dificuldades econômicas e políticas que o país atravessa, o deputado João Arruda vem trabalhando e correndo atrás para atender os anseios da nossa comunidade, como é o caso da nossa Escola Santa Terezinha. Assim como o empenho e dedicação do deputado Romanelli que trabalha por nossa cidade. Nosso agradecimento também à Câmara Municipal, aos vereadores, pela aprovação da dotação e de projetos onde buscamos atender todo o coletivo”, enfatizou.

Estiveram presentes na reunião o assessor parlamentar do deputado Luiz Cláudio Romanelli, Ronald de Carvalho; diretor do SAAE, Elias Tostes; presidente da Câmara Municipal Tatiani Sabaini; vereadores Antonio Carlos Demício, Roberto Bastos, Gustavo Onofre, Sonia Zambone, Luiz Cesar Teodoro Ribeiro, José Fernandes da Silva, e José Carlos Martins; comandante da 2ª CIA, major Jeferson Busello; diretora da Escola Santa Terezinha, Rosália Santos, e diretoras das escolas e centros municipais de educação infantil; secretários municipais e imprensa(Texto: Márcia Moskado/Fotos: Carlos Almeida).