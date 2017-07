Jacarezinho vence no Futebol Masculino dos 60º Jogos Abertos

Representará a região na próxima fase

Numa grande exibição, a equipe de Futebol, categoria Masculino” B” de Jacarezinho, sagrou-se campeã da Fase Regional dos Jogos Abertos do Paraná em Sertaneja na manhã deste domingo (dia 2). Para alcançar o primeiro lugar a jovem equipe de Jacarezinho passou pelas equipe de Cornélio Procópio e Itambaracá.

Todas as partidas foram realizadas no Estádio Municipal Francisco Ribeiro em Sertaneja com a presença de centenas de torcedores. Com a primeira colocação, Jacarezinho está habitada para a próxima fase dos Jogos Abertos.

A segunda colocação ficou com a equipe de Itambaracá. Em terceiro lugar, o time de Cornélio Procópio e em quarto, Ribeirão Claro.

Após a decisão, o prefeito de Sertaneja Jamison Donizete entregou o troféu de campeão e as medalhas de ouro ao time vencedor. Segundo o Chefe do Escritório Regional de Esportes de Cornélio Procópio, Sílvio Antônio Cunha “o time de Jacarezinho mostrou muito entrosamento e uma equipe perfeita tanto no ataque como no meio de campo e na defesa. Os atletas foram leais e souberam conduzir os resultados a seu favor”, assinalou.