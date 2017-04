Jacarezinho exibe filme japonês famoso

“Os Sete Samurais” integra história do cinema mundial

O Sesc(Serviço Social do Comércio) jacarezinhense realiza a Mostra de Cinema Jidaigeki/Os Setes Samurais, com direção de Akira Kurosawa.

Será nesta terça-feira,diz 11, no Cinesec Jacarezinho às 19h30.Censura 18 anos.

Entrada franca.

O filme fala sobre sete ronins (samurais errantes e sem mestres) que a fim de salvar uma aldeia rural indefesa, cuja população vem sendo repetidamente roubada por ladrões assassinos, são recrutados e topam proteger o vilarejo e a ensinar técnicas de defesa aos moradores em troca de comida. Por este filme, Kurosawa levou o Leão de Prata no Festival de Veneza de 1954.

No século XVI, durante a era Sengoku, quando os poderosos samurais de outrora estavam com os dias contados, pois eram agora desprezados pelos seus aristocráticos senhores, Kambei (Takashi Shimura), um guerreiro veterano sem dinheiro, chega a uma aldeia indefesa que foi saqueada repetidamente por ladrões assassinos.

Os moradores do vilarejo pedem sua ajuda, fazendo com que Kambei recrute seis outros ronins (samurais errantes), que concordam em ensinar os habitantes como devem se defender em troca de comida. Os aldeões dão boas-vindas aos guerreiros e algumas relações começam.

Katsushiro (Ko Kimura) se apaixona por um das mulheres locais, embora os outros ronins mantenham distância dos camponeses. O último dos guerreiros que chega é Kikuchio (Toshiro Mifune), que finge estar qualificado, porém, na realidade é o filho de um camponês que almeja aceitação.

Kurosawa foi o cineasta japonês mais conhecido no Ocidente, fato que lhe causou alguns problemas, pois muito japoneses o achavam “ocidentalizado” demais, mas foi ele que, em contrapartida, ajudou a popularizar o cinema do seu país.

Sua influência sobre outros diretores é enorme. Ele produziu 35 obras cinematográficas ao longo de cinco décadas de trabalho – de 1943 a 1993. Vários de seus filmes são adaptações diretas de obras de William Shakespeare e Fiódor Dostoievsky, mas ele também foi influenciado por Leon Tolstoi, Máximo Gorki e outros grandes escritores.