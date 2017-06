Irmão de Ratinho faz lançamento da DJ Dany Freitas

Ela é de Santo Antônio da Platina

Por ocasião do show da dupla Zé Neto & Cristiano, no sábado, dia 23 último, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), durante a Expopardo, o empresário Ney Massa – irmão do apresentador e empresário Ratinho do SBT – confirmou que a DJ platinense Dany Freitas estará, no dia dois de setembro, abrindo o show do cantor Eduardo Costa em festa tradicional de rodeio em Boituva (SP), o que comprova a confiança e certeza do trabalho profissional da DJ que começou suas atividades recentemente depois de se formar em curso qualificado em Maringá, se apresentando na Terrazzo, caso de shows do empresário platinense Fabinho Galdino.

Ney Massa é muito respeitado no cenário musical ao promover importantes shows de renomados artistas pelo País estando no mercado há sete anos se consolidando como um dos nomes mais valorizados porque os contratantes dos eventos sabem que tendo ele como empresário há a seriedade no cumprimento de contratos, pontualidade, enfim, tudo o que envolve o show traz segurança.



A mega produção do empresário Ney Martins vem despertando o interesse de cantores que preferem tê-lo como responsável de suas agendas de shows, como é o caso de Eduardo Costa, Marília Mendonça, Zé Neto & Cristiano e dJs, como a platinense Dany Freitas que passa a integrar ao grupo de profissionais do escritório que tem Ney Massa como incentivador e que vem marcando inúmeros shows pelo Brasil, o que garante que Dany estará também presente em muitos eventos musicais abrindo apresentações estando pronta para animar o público com ritmos musicais que despertam a galera a dançar e entrar no clima das festas.

Quem já presenciou Dany Freitas responder pelos equipamentos sonoros que distribuem ao recinto músicas movimentadíssimas garante ser uma grata novidade que surgiu no segmento nos últimos meses e que tem tudo para conquistar tanto o público como empresários e promotores de eventos porque entra no clima, sabe agitar a galera e tem um repertório musical muito atraente que agrada ao diferenciado público. A jovem promete ser a revelação do ano.

