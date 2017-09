Ipês do Norte Pioneiro prenunciam primavera que começa amanhã

Estação das flores e do tempo ameno inicia sexta-feira

O início da Primavera 2017 começa às 17h02 (sem horário de verão) desta sexta-feira,dia 22, e termina em 21 de dezembro de 2017.Em Santo Antônio da Platina, polo comercial do Norte Pioneiro, a estação é antecedida pela floração dos ipês amarelos, roxos e brancos.

A situação se transformou em atração turística da região,” eu adoro, a cidade fica muito bonita”, afirma Maria Lourdes Pereira, aposentada.

A primavera é a estação que antecede o verão e sucede o inverno. No Hemisfério Sul, onde está localizado o Brasil, esta estação é caracterizada pelo desabrochar das flores e pelo aquecimento da temperatura.



O clima é mais ameno, ou seja, não tão quente quanto o verão, e nem muito frio como no inverno.

O equinócio de setembro marca o início da primavera no Brasil. O equinócio é um fenômeno astronômico onde o Sol atinge com maior intensidade as regiões próximas à linha do Equador. No equinócio, o dia tem a mesma duração no hemisfério Norte e no hemisfério Sul.

O fim da primavera é marcado por outro evento astronômico: o solstício de Verão. Este é o período em que o hemisfério Sul está inclinado cerca de 23,5º na direção do Sol. Em 2017, o solstício de Verão será às 13h28 do dia 21 de dezembro de 2017 (horário de Brasília) no Brasil.