Investimentos do governo estadual no Norte e Norte Pioneiro somam R$ 63,5 milhões

Encontro de municípios foi em Ribeirão do Pinhal

As regiões Norte e Norte Pioneiro do Paraná receberam de 2013 até agora investimentos de R$ 63,5 milhões em 145 ações, obras e serviços do Governo Estadual. Os números foram apresentados pela secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, no 1º Encontro dos Municípios do Norte Central e Pioneiro do Paraná, realizado em Ribeirão do Pinhal, quinta-feira (22).

Nas duas regiões, foram pavimentados 84,74 quilômetros de vias urbanas e construídos mais 84,20 quilômetros de calçadas, que garantem mais segurança à população, em especial crianças, idosos, deficientes físicos e mulheres grávidas ou empurrando carrinho de bebê.

Além das diversas obras, as prefeituras, por meio de programas e financiamentos do Governo do Estado, compraram 148 veículos e equipamentos rodoviários.

CAPACITAÇÃO – O secretário Ratinho Junior também destacou que, por meio da Secretaria e do Paranácidade, os servidores municipais podem participar de cursos de capacitação nas áreas financeira, jurídica, tributária, sobre Plano Diretor Municipal, sobre a plataforma Sedu/Paranacidade Interativo. Essas capacitações, segundo Ratinho Junior, melhoram a gestão, o entendimento de questões como licitação, compras, prazos e sobre como ampliar as próprias receitas sem onerar o cidadão.

Ele citou, ainda, programas inéditos na administração pública, implantados no Paraná, a custo baixo e com resultados sociais altos, como o Meu Campinho, que facilita a prática de esporte e ajuda a afastar crianças e adolescentes dos riscos das ruas, da violência e das drogas. O uso de lâmpadas LED, que iluminam os espaços públicos, devolvendo-os aos cidadãos, com maior segurança.

ENCONTRO – O encontro foi promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, em parceria com a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e prefeitura de Ribeirão do Pinhal. Contou com o apoio das associações de municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) e do Norte do Paraná (Amunop).