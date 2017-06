Infraestrutura do Salto Cavalcanti(Tomazina) recebe R$ 244 mil do deputado João Arruda

Cidade também ganhou viatura da Polícia Militar

O tomazinense já está acostumado com boas notícias, e mais duas delas foram confirmadas na tarde desta quinta-feira (22). O Governo do Estado, através da Secretária Estadual de Segurança Pública, confirmou o envio de uma nova viatura da polícia militar para a cidade.

A escolha por Tomazina foi possível graças a intermediação do deputado estadual Alexandre Curi (PSB), que tem trabalhado as demandas do município junto ao executivo do Paraná. O veículo zero quilômetro, Palio Station, será um importante reforço para a segurança pública local.

A outra boa notícia vem para o turismo. O deputado federal João Arruda (foto com o prefeito) confirmou – via ofício – empenho de sua emenda parlamentar individual no valor de R$ 243.750,00. recurso será destinado à infraestrutura do novo Parque Salto Cavalcanti.

A conhecida queda-d’água localizada no rio das Cinzas, com 14 metros de altura e 150 metros de extensão, já é rota natural de turistas que visitam a cidade.

Segundo o prefeito Flávio Zanrosso “com a criação do Parque, possível graças aos recursos da emenda,vamos ter infraestrutura adequada para recepcionar os visitantes, projetando ainda essa maravilha natural de Tomazina”, destacou. A emenda parlamentar está vinculada ao Ministério das Cidades e o novo Parque Salto Cavalcanti será batizado também de Juvenal Batista, ex-prefeito Tomazinense já falecido e muito querido pela população.