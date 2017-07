Jacarezinho: Veja vídeo e mais fotos do incêndio em caminhão

Tombou e carga pegou fogo

Acidente em torno do meio-dia desta sexta-feira,dia sete,no entroncamento no KM 23 da BR-153 com avenida Brasil, no local conhecido como trevo do Santo,provocou incêndio após o caminhão tombar, perto do Clube dos Papagaios. em Jacarezinho.

O motorista se feriu levemente, mas parte da carga(doces,panelas e ferros) foi saqueada até que a Polícia Rodoviária Federal chegasse.Algumas pessoas serão indiciadas por furto.

Com 24 toneladas, o veículo saiu de Garibaldi,interior do Rio Grande do Sul,e seguiria para Belém, no Pará.

Além da PRF e corpo de bombeiros, socorristas da concessionária do trecho atenderam a ocorrência.

Este slideshow necessita de JavaScript.