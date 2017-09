Inaugurado Movimentto Funcional em Santo Antônio da Platina

No bairro São Francisco

Inaugurado com um coquetel, nesta semana em Santo Antônio da Platina, Movimentto Funcional, um espaço diferenciado para a prática de atividade física personalizada.

O objetivo da academia é trabalhar com exercícios dinâmicos para treinar a capacidade de coordenação, resistência, força, agilidade e equilíbrio, melhorando assim, as habilidades para atividades normais da vida diária, como também seu desempenho para o esporte, alta performance e emagrecimento.



Diferente dos métodos convencionais, MOVIMENTTO FUNCIONAL elabora um programa de exercícios voltados exatamente à necessidade de cada indivíduo após prévia avaliação com a equipe multidisciplinar. Oferece tratamento para correção de postura, melhora do metabolismo e circulação, entre outros.

Lembrando que a CLÍNICA MOVIMENTTO completou 25 anos de trabalho em Santo Antônio da Platina e está presenteando a população platinense com mais esse espaço privilegiado.

A Equipe convida a todos para conhecerem o local e desfrutar de saúde e qualidade de vida.

A responsabilidade, entre outros profissionais, é dos fisioterapeutas Glauber Paulo Muchailh de Almeida e sua filha, Caroline.

Endereço: Rua Nossa Senhora Aparecida, 47, ao lado da Clínica Movimento. Telefones (43) 3534-1740 e 99691-8641.

FOTOS: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO