Inaugurada Escola Profissionalizante em Cambará

Estabelecimento de ensino funcionará com aulas no mês que vem

Foi inaugurada pelo Instituto Bourbon de Responsabilidade Sócio-ambiental, a Escola Profissionalizante, Professor Milton Ragalzi de Faria Ribeiro. A Prefeitura de Cambará é parceira do projeto.

O estabelecimento de ensino deve começar a funcionar a partir de julho, com cursos de Operador de Campo, Manicure e Pedicure, Preparo e Decoração de Bolos e Técnicas de Confeitaria, ministrados pelo SENAC.

Já o SENAI, oferecerá a partir de julho, curso na Linha de Produção. Alunos que estão tendo aulas na Biblioteca Indústria SESI do Conhecimento, deverão passar a frequentar a nova Escola, a partir do mês que vem.

No discurso durante abertura na tarde de terça-feira, dia 20, Vezozzo, benemérito do Instituto Bourbon, agradeceu a Deus pelos 17 anos que está no município de Cambará, juntamente com pessoas que “desceram seus braços para ajudar o próximo”. Se disse feliz por esses anos de trabalho, e conclamou as pessoas de bem, a ajudarem a construir um mundo melhor para os menos favorecidos da sorte, sem esperar retribuição. “Apenas, façamos”, afirmou.

Camila Faria Zagonel, leu uma mensagem escrita pelo avô, Milton Ragalzi de Faria Ribeiro, com o homenageado recordando sua chegada à cidade em 1943, e dizendo que enquanto esteve na cidade, se empenhou pelo desenvolvimento da cidade, em especial da Educação. Lembrou da fundação do Colégio Estadual Professor Silvio Tavares, trabalho pessoal dele e do pai de Alceu Vezozzo, Caetano Vezozzo, parabenizando o benemérito, por ter dado continuidade ao que o genitor iniciou.

Vivi nesta região 40 anos atrás, quando a mão de obra era somente o café. Hoje, o mundo é tecnológico, e o que se está vendo aqui, está indo na contramão do que ocorre na política brasileira atual. Estamos assistindo um grupo de pessoas abnegadas proporcionando alegrias e felicidades a pais e filhos”

O prefeito Neto Haggi, recordou o início da parceria entre Alceu Vezozzo e a Prefeitura de Cambará, ainda no governo do ex-prefeito e ex-deputado Mohamad Mamede, quando 80 casas foram construídas no município, para quem precisava de um teto para morar. “Depois tive a oportunidade de como prefeito, ver esta parceria avançar na área da Educação, e estou muito feliz que o meu professor na Escola de Comércio, Milton Faria, receba essa bela homenagem”, destacou. Neto Haggi, agradeceu a família de Milton Faria, que ajudou na intercessão junto ao governo do Paraná, pela reconstrução do Colégio Silvio Tavares, à secretária estadual da Educação, e em nome da população cambaraense e da Câmara Municipal, a todos que se empenharam para a construção da nova Escola.



O padre Antonio Carlos Zago, falou do Projeto que iniciou em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, em parceria com o SENAC, SENAI e SENAR/PR, e que inspirou a construção da Escola cambaraense.

O diretor do Colégio Estadual Angelina Ricci Vezozzo, João Antonio Tinelli, será também o diretor da Escola Profissionalizante. Em sua fala, afirmou que a Escola deverá abrir até 400 vagas de cursos profissionalizantes, o que muito favorecerá ao comércio e a indústria do município e da região, já que o Norte Pioneiro é carente em mão de obra qualificada.

O representante do SENAC, Vitor Monastier, observou que em um momento que não se vê a inauguração de Escolas Profissionalizantes no país, o Instituto Bourbon realiza um trabalho que traz esperança para os dias atuais. “Vivi nesta região há 40 anos atrás, quando a mão de obra era somente o café. Hoje, o mundo é tecnológico, e o que se está vendo aqui, está indo na contramão do que ocorre na política brasileira atual. Estamos assistindo um grupo de pessoas abnegadas proporcionando alegrias e felicidades a pais e filhos. Já temos 80 vagas garantidas para começar nossos cursos no mês de agosto”, informou Monastier.

A representante do SENAI, Elizandra Stefanuto, elogiou a receptividade do município de Cambará em relação aos cursos que a entidade oferece. “É o município que mais temos facilidade de oferecer nossos cursos, no que se refere a alunos e também as empresas. 70 alunos serão inseridos no Projeto, através de indústrias parceiras, e chegaremos a 140 novos profissionais que adentrarão o mercado de trabalho,” revelou.



Arthur Piazza Bergamini, representante do SENAR, lembrou da parceria da entidade com o município através do Programa Agrinho, e elogiou o empenho dos cambaraenses que defendem os interesses da cidade.

A secretária estadual Ana Seris Trento Comin, falando em nome do governador Beto Richa, disse que antes do evento esteve visitando a reforma do Colégio Professor Silvio Tavares, e informou sobre a determinação do governador, para que atendesse reivindicação do Instituto Bourbon de auxiliar o Projeto da Escola, por saber que ele enaltece e prestigia não somente os estudantes cambaraenses, mas de toda a região.

A professora Ieda Maria Teixeira Fritegoto, recitou uma poesia de Álvares de Azevedo em homenagem a Laila Vezozzo, e a Angelina Ricci Vezozzo. Alunos da Escola presentearam Alceu Vezozzo com um quadro pintado por eles.

Após os discursos no anfiteatro, ocorreu a inauguração oficial da Escola, com o descerramento da placa com a descrição do local, e de um Laboratório de Informática, que recebeu o nome de Zacarias Salomão, pai de Laila Vezozzo.

Ela lembrou aos jovens alunos, que seu pai era de um tempo em que não existia a informática, mas seu nome ali foi colocado, para que os jovens tivessem como referência, uma pessoa que saiu da Turquia por causa da guerra, e aos 35 anos de idade no Brasil, já era uma pessoa bem sucedida. Tinha caráter e persistência, e era um bom exemplo para os jovens estudantes da Escola. “Jovens, não tenham medo e não vacilem nas próprias atividades. O trabalho, é a ferramenta dada a nós, para abrirmos caminhos”, enfatizou.

Na benção proferida pelos párocos, Sílvio Marcos Pawart e Valdinei Antonio Rosa, houve referência à Parábola, “Luz do Mundo”, referindo sobre a “Lâmpada que não deve ficar debaixo do Alqueire”. Os párocos compararam a fala de Jesus, ao trabalho do Instituo Bourbon, que está oferecendo luz, a muitas pessoas.



O anfiteatro Laila Vezozzo, recebeu as várias autoridades que compareceram ao evento, entre as quais, o prefeito Neto Haggi; a vice-prefeita e secretária municipal da Educação e Cultura, Cláudia Batista; a secretária estadual da Educação, Ana Seres Trento Comim, representando o governador do Paraná, Beto Richa; a chefe do Núcleo Regional da Educação, Magda Cristina Souza Nogueira; o presidente da Câmara de Vereadores, Walcir Joaquim; os vereadores, Marcos Roberto de Oliveira (Tetinha), Jair Antonio da Silva, Rogério Frutuoso, Márcio Albertini, Cristina de Paula Pinto e Giovani dos Anjos; o chefe de gabinete da Prefeitura, Marco Aurélio Lima; o coordenador da Vila Rotary, Waldir Trautwein; representando a família do homenageado, Maria Tereza do Amaral Faria Zagonel, Eugenio Zagonel e Camila Faria Zagonel; o padre Antonio Carlos Zago, inspirador da Escola Profissionalizante; o ex- secretário estadual da Educação, Francisco Borsari Neto; o presidente do Sindicato Rural de Cambará, Aristeu Sakamoto; representantes do SENAI, SENAC e SENAR, parceiros do Projeto; diretores de Escolas, representantes de empresas parceiras do Projeto, familiares de Alceu e Laila Vezozzo, representantes do Rotary Club local, convidados, pais de alunos, e a comunidade da Vila Rotary.

Texto e fotos: Graça Maria

