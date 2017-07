Ibaiti promove I Festival da Canção

Inscrições abertas até o dia 20 deste mês

O departamento de Cultura e Eventos da prefeitura de Ibaiti promove o Primeiro Festival da Canção de Ibaiti – I FESCAN.

As inscrições estão abertas até o dia 20 de julho no Departamento de Cultura e Eventos na Casa da Cultura, Rua Dr. Francisco de Oliveira, ao lado do terminal rodoviário.

A primeira eliminatória será no dia 7 de julho. A segunda, dia 4 de agosto. No dia 25 de agosto será a grande final no auditório do Centro Estadual de Educação Profissional Seiji Hatanda.

Os candidatos poderão inscrever suas canções nos gêneros: Sertanejo raiz, Música Popular Brasileira (MPB), Rock, Pop Music e Sertanejo universitário.

Os três primeiros colocados gravarão um CD.