Ibaiti lança campanha Ibaiti Cada Vez Melhor Para Você

Separação do lixo reciclado, orgânico e rejeito

A prefeitura de Ibaiti, através do Departamento de Meio Ambiente e Turismo sob orientação da diretora Viviane Chueiri lança a campanha “Ibaiti cada vez melhor para você”.

De acordo com prefeito Dr. Antonely de Carvalho, a campanha tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de colocar o lixo nas cestas nas calçadas acondicionados em sacos plásticos nos dias certos de coleta e evitar jogar lixo nas ruas e calçadas a fim de que obedeça ao cronograma de recolhimento e a separação do lixo reciclado, orgânico e rejeito.

Desde que assumiu a prefeitura, a nova Administração Municipal tem se preocupado com a limpeza na cidade. A Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos e o Departamento de Trânsito – Demutran estão realizando diariamente uma grande ação de limpeza urbana nos bairros e ruas. O trabalho envolve a retirada de entulhos das calçadas, aparação de gramas, pinturas e reparos de meio fio, além da pintura da sinalização viária.

O trabalho que já foi realizado em vários bairros da cidade conta com uma equipe de recolhimento, caminhão e maquinário. Em alguns casos é preciso maior colaboração da comunidade, pois em algumas ruas, após a retirada do material alguns moradores voltaram a despejar entulhos nas calçadas.

A Campanha “Ibaiti cada Vez Melhor pra Você” tem o objetivo de preparar a sociedade ibaitiense para uma mudança de comportamento em relação à destinação correta do lixo, ressaltando os benefícios ambientais, sociais e econômicos do destino correto dos resíduos, na separação e acondicionamentos corretos dos rejeitos.

Além da mobilização da sociedade, a campanha pretende mostrar aos moradores a importância do acondicionamento correto do lixo, ensinar a correta separação do lixo úmido e seco, demonstrar os impactos do lixo no meio ambiente e informar sobre o valor ambiental e social do lixo.

Colaboradores do Departamento de Meio Ambiente e Turismo, agentes de Saúde e funcionários do Demutran irão percorrer as escolas municipais e estaduais e residências de todos os bairros da cidade entregando panfletos educativos de como deve ser organizado, separado e descartado o lixo. A ação também conta com o apoio do Grupo de escoteiros Água da Pedra.