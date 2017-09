Ibaiti incentiva produção de abacaxi

Parceria prefeitura, NRE e Emater

Incentivar projetos voltados à organização produtiva dos jovens nas propriedades rurais do município de Ibaiti e apoiar a diversificação de suas propriedades familiares, com geração de renda, por meio da fruticultura. Com esse objetivo, a prefeitura, através da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Turismo em parceria com a Emater-PR e o Núcleo Regional de Educação está desenvolvendo o Projeto Jovens Fruticultores.

Tendo a fruticultura como uma alternativa viável para incremento da renda nas propriedades familiares, motivando os jovens rurais do município para investimento na diversificação da produção, a Prefeitura de Ibaiti adquiriu recentemente 10 mil mudas de abacaxi da variedade Havaí para serem plantadas pelos jovens agricultores, Lucas dos Santos Tavares, no Bairro São Roque do Pico, Eduardo Roberto Dias, no Bairro Laranjal e Rafaela Soares Camargo, no Bairro P.A. Modelo Fazenda Planalto.



As mudas foram adquiridas pela prefeitura junto a um produtor rural na cidade de Santa Izabel do Ivaí, região Noroeste do Estado, com recursos livres do Município de Ibaiti.

As mudas foram transportadas por um caminhão do Município de Ibaiti e descarregadas no Centro Estadual de Educação Profissional Seigi Hatanda para serem encanteiradas e selecionadas pelos alunos do Curso de Agronegócios como tarefa pedagógica coordenada pelo professor Antônio Edward Caniceiro.

Nas próximas semanas, as mudas serão destinadas aos jovens fruticultores para serem plantadas nas suas propriedades familiares rurais.

Nos próximos meses a Secretaria Municipal de Agricultura de Ibaiti em parceria com a Emater-PR e o Núcleo Regional de Educação irá implantar várias unidades demonstrativas da cultura de maracujá também voltada ao Programa Jovens Fruticultores.

“A administração municipal, através do prefeito Dr. Antonely está apoiando a diversificação produtiva na agricultura familiar. Isso significa maior geração de renda e empregos no setor rural, com reflexos benéficos para a economia local e valorização do jovem do campo” disse o secretário da Agricultura Hudson Junior Gonçalves.