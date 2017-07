Ibaiti distribui refeições prontas para famílias da Área Verde

Campanha “Prato Cheio”

Com o frio de 9ºC na noite desta segunda-feira 3, a primeira dama e presidente do Provopar de Ibaiti, Flaviana Fadel de Carvalho, e sua equipe de voluntários distribuíram mais de 200 refeições quentes para moradores dos bairros: Área Verde, Sub 50 e Rua das Bananeiras.

A ação faz parte da Campanha “Prato Cheio” desenvolvida pelo Provopar de Ibaiti, iniciada na semana passada.

A primeira dama percorreu com sua equipe de voluntários pelas ruas dos bairros distribuindo as refeições preparadas na cozinha central do Centro de Apoio a Juventude de Ibaiti – CAJI.

Segundo Flaviana, a campanha vai distribuir as refeições quentes pelo menos uma vez por semana nos bairros mais carentes do município.



Organizada pelo Provopar distribui arroz com frango preparado com legumes e temperos, tudo bem quentinho. Os alimentos são arrecadados através de doações da sociedade e comércio local.

Provopar visa atender as pessoas em situação de insegurança alimentar e/ou vulnerabilidade social, famílias identificadas pelo Programa do Voluntariado Paranaense como gestantes desnutridas, crianças, desempregados, trabalhadores formais e informais de baixa renda e idosos.

A ação faz parte de uma séria e promoções que serão desenvolvidas pelo Provopar com apoio do prefeito municipal Dr. Antonely de Carvalho ao longo do ano.