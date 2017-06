Ibaiti define classificados no Tênis de Mesa dos Jogos Escolares

Fase Macro-regional que será em Arapoti

A modalidade de Tênis de Mesa foi uma das mais concorridas nesta fase regional do 64º Jogos Escolares do Paraná, que está sendo realizado em Ibaiti. A Coordenação Técnica dos Jogos divulgou no inicio da noite desta terça-feira,27,os resultados do Individual Masculino A, que teve a participação de 34 inscritos. Os jogos foram realizados no Centro Cultural de Ibaiti.

A Chefe do Núcleo Regional de Educação de Ibaiti, Arlete Korovisk dos Santos,participou da cerimônia de premiação dos atletas classificados para a fase Macro-regional que será realizada em Arapoti.

Os resultados foram: 1º Leonardo Plucinsk, Colégio Estadual Leão Schulmann, de Figueira 14 pontos; 2ºLuiz Guilherme Pimentel, CE Segismundo Antunes Neto, de Siqueira Campos, 9 pontos; 3º Thiago Tozo Bermudes, CE Sagrada Familia, Siqueira Campos, 7 pontos; 4º Vitor Alencar Valério dos Santos, CE Leonardo Francisco Nogueira, Pinhalão, 6 pontos; 5º João Vitor Rangel de Almeida, CE Sagrada Família, Siqueira Campos, 5 pontos; 6º Adalberto Shinozaki Junior, CE Aldo Dallago, de Ibaiti, 4 pontos; 7º Fabrício de Oliveira, CE Francisco Alves de Almeida, Conselheiro Mairinck, 3 pontos; 8º Alan Roberto Lara da Silva, CE Francisco Alves de Almeida, Conselheiro Mairinck, 2 pontos; 9º Gabriel Gonçalves de Souza CE Aldo Dallago, Ibaiti, 1 ponto; 10º Herick Felipe Xavier do Couto, CE Segismundo Antunes Neto, de Siqueira Campos, 1 ponto;

11º Cristiano Ferreira Ferraz, CE Professora Maria Alvina Prestes, Figueira, 1 ponto; 12º Cesar Augusto de Oliveira, CE Professora Maria Aparecida Chuery Salcedo –Siqueira Campos, 1 ponto. Atletas que participaram da modalidade mas não marcaram ponto, 13º Ezequiel Luiz dos Santos Mello, CE Leonardo Francisco Nogueira, de Pinhalão; 14ºJoão Emmanuel de Jesus Miguel, CE Sagrada Familia, Siqueira Campos; 15º Caio Eduardo Rodrigues, CE David Carneiro, Guapirama; 16ºAlex Yamashiro da Silva, Colégio Dom Bosco, Siqueira Campos; 17º Jonatan Gabriel da Silva, CE David Carneiro, Guapirama; 18ºVinicius Augusto Albano, CE Professora Maria Aparecida Chuery Salcedo –Siqueira Campos; 19º; Lucas dos Reis Garibaldi, CE de Educação Profissional de Ibaiti; 20º Lucas Guilherme Ferreira Bueno, CE Professora Maria Alvina Prestes, Figueira;

21º Deivid da Silva Paula, CE Anita Aldeti Pacheco, de Figueira; 22º Gustavo da Costa Silva, CE de Educação Profissional de Ibaiti; 23º Edson Santos da Silva , CE Anita Aldeti Pacheco, de Figueira; 24º Joathan Elias de Azevedo Lima, CE David Carneiro, Guapirama; 25º Thiago Salvalaggio Ribeiro, CE Francisco Alves de Almeida, Conselheiro Mairinck; 26º Nicolas Souza Cruz, CE Professora Maria Aparecida Chuery Salcedo –Siqueira Campos; 27º Clodoaldo Domingues Barbosa, CE Carlos Gomes, Tomazina; 28º Eduardo Barcelo Cruz de Souza, CE Carlos Gomes, Tomazina; 29º Cristiano Goulart Mendes, CE de Educação Profissional de Ibaiti; e Pedro de Moura Jorge Zanon; Colégio Dom Bosco, Siqueira Campos.

