Ibaiti combate lixo urbano em rodovia federal

Campanha visa denunciar irresponsáveis

Quem costuma passar pelas imediações da rodovia BR-153, no perímetro urbano de Ibaiti, já deve ter percebido que constantemente homens e máquinas do Departamento de Obras da prefeitura estão trabalhando no processo de limpeza nas marginais da rodovia.

As ações rotineiras são de limpeza e remoção de entulhos, além de roçadas do mato e podas de árvores. Os trabalhos são frequentes nas ruas Alívio Passos, Tertuliano de Moura Bueno, João Batista Balmant, Pista da Saúde I, Pista da Saúde II, proximidades do viaduto do Oscar Arieta Negrão, viaduto do Gralha Azul e viaduto da Vila Santo Antônio até a altura do Posto Amarante, todas áreas próximas a Rodovia Transbrasiliana.

Apesar do trabalho constante para preservar essas áreas limpas, algumas pessoas ainda insistem em jogar lixo e entulhos no local.

O último trabalho de limpeza pela prefeitura aconteceu no final da semana passada e as fotos tiradas na tarde desta quinta-feira (29) mostram que, em menos de uma semana, muito lixo e entulho já foram depositados ao longo do perímetro urbano da rodovia. São restos de comida, embalagens de alimentos, móveis velhos, isopor, cobertores velhos, restos de construção, garrafas pet, televisores velhos e até um pedaço de skate foi jogado no local.

Os moradores próximos à rodovia reclamam da limpeza e a prefeitura faz seu trabalho, mas se todos não cooperarem não conseguiremos ter uma cidade limpa e segura.

O Departamento de Meio Ambiente está desenvolvendo uma campanha de conscientização para o armazenamento do lixo da forma correta. A campanha, que será divulgada em breve, visa mostrar a forma correta de embalar o lixo doméstico e residencial e o horário correto para a colocação nos cestos para recolhimento pela Prefeitura. Alguns moradores colocam os sacos de lixo nas calçadas muito cedo e quando o caminhão da coleta passa o lixo já foi todo revirado, às vezes por animais soltos na rua ou até mesmo pela chuva ou o vento.

Qualquer cidadão pode participar da fiscalização do patrimônio público. Ao perceber alguém jogando lixo em vias públicas ou depredando patrimônio publico, denuncie no telefone (43) 3546-7450.

