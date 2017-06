Ibaiti abre hoje à noite os 64º Jogos Escolares do Paraná

Participam nove municípios

A Comissão Central Organizadora dos Jogos Escolares do Paraná, fase regional em Ibaiti já está trabalhando na sede do Núcleo Regional de Educação daquela cidade. A Chefe do Núcleo, Arlete Korovisk dos Santos disponibilizou o local para que a CCO pudesse montar toda a estrutura técnica e organizacional dos Jogos Escolares no local.

Participam atletas de Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Japira, Pinhalão, Siqueira Campos e Tomazina.

De hoje até 29 de junho, essa fase regional do 64º Jogos Escolares será disputada em Ibaiti com a participação de escolas do Norte Pioneiro.

A abertura oficial acontece às 19h30m no Ginásio de Esportes Petezão com a presença de convidados.

O prefeito Antonnely Cássio Alves de Carvalho e a Chefe do Núcleo Regional de Educação, Arlete Korovisk dos Santos, ajudam na organização.