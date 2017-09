Homem prega morte de criança fardada e revolta Norte Pioneiro

Zomba de criança e ofende corporação

Filho, neto,sobrinho e primo de Policiais Militares, um menino do Norte Pioneiro(um ano e meio) foi ofendido por um homem pelas redes sociais.A criança nasceu em Jacarezinho,onde ainda tem parentes, assim como em Ribeirão Claro.Atualmente,vive com pais em Curitiba.

Pela internet, o rapaz(que já foi identificado) postou três fotografias de garotos e indicou que o fardado “tem que matar antes que se crie, essa raça maldita”.

O fato revoltou o Norte Pioneiro e também a corporação em outras regiões do estado.

O criminoso, que reside em Ponta Grossa(Campos Gerais) está sendo procurado.

Também pela web, as manifestações contra ele são enfáticas e de indignação.