Homem dado como morto reaparece vivo em Santo Antônio da Platina

Caso aconteceu no final de semana

João Carlos Farinchum(foto) trabalha numa empresa com 35 anos de existência em Santo Antônio da Platina. Entre sexta-feira e sábado, foi considerado falecido, vítima de um infarto fulminante.Só que, na realidade, não perdeu a vida e está firme e forme, “não sou assombração”, tem brincado com os amigos.

A situação inusitada começou efetivamente na sexta-feira,dia 16, porque o seu estabelecimento comercial, Bar São João, permaneceu fechado na esquina das ruas Dom Pedro II e Afonso Pena, na Vila São José.

A esposa dele explicou para a reportagem que o marido, que tem 56 anos, sentiu-mal e a pressão arterial estava alta.Por isso, ambos fecharam o bar e foram ao Pronto Socorro.Os dois temiam, de fato, um ataque cardíaco.

Na sequência, conversaram com uma das filhas, que reside em Maringá e é enfermeira.A profissional sugeriu que os pais fossem até a Cidade Canção para exames mais detalhados.

Foi nessa ausência que a boataria circulou com rapidez.

Durante a entrevista com a família no sábado, alguns amigos chegaram no local e perguntavam, brincando, “onde é o velório?”.

“Graças a Deus, tudo terminou bem”, avalia o quase defunto.